РИА Новости: в России разрабатывают РСЗО для вооружения арктических подразделений
«Для арктических подразделений разрабатывается РСЗО на базе двухзвенного тягача ДТ-30», — сказал собеседник агентства.
Источник назвал РСЗО эффективным средством, применяемым для борьбы с различными типами наземных целей.
Ранее командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил о росте негативных тенденций в военно-политической обстановке в Арктике.
До этого в Белом доме отмечали, что США намерены эффективно конкурировать с Китаем и Россией в рамках новой стратегии развития в Арктике.