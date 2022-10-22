РИА Новости: в России разрабатывают РСЗО для вооружения арктических подразделений

В России работают над созданием реактивной системы залпового огня (РСЗО) для вооружения арктических подразделений, сообщил РИА Новости информированный источник.

«Для арктических подразделений разрабатывается РСЗО на базе двухзвенного тягача ДТ-30», — сказал собеседник агентства.

Источник назвал РСЗО эффективным средством, применяемым для борьбы с различными типами наземных целей.

Ранее командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил о росте негативных тенденций в военно-политической обстановке в Арктике.

До этого в Белом доме отмечали, что США намерены эффективно конкурировать с Китаем и Россией в рамках новой стратегии развития в Арктике.