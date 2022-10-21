Командующий Северным флотом заявил о росте негативных тенденций в Арктике

Командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил о росте негативных тенденций в военно-политической обстановке в Арктике.

Об этом он сообщил в своём докладе в рамках конференции в Мурманской области, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Моисеев отметил относительную стабильность в Арктике и отсутствие реальных вызовов и угроз региональной безопасности.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на это, «военно-политическая обстановка в регионе на современном этапе характеризуется нарастанием негативных тенденций».

Ранее в Белом доме отметили, что США намерены эффективно конкурировать с Китаем и Россией в рамках новой стратегии развития в Арктике.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу следует усилить свою роль в Арктике с учётом активизации политики России и Китая в Арктическом регионе.