МВД России: жителей новых регионов не вынуждают отказаться от паспорта Украины

В МВД России опровергли слухи о том, что жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей вынуждают отказаться от украинского гражданства при получении российского паспорта.

«Не соответствуют действительности распространяемые в информационном пространстве сведения о принуждении жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей к отказу от гражданства Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что они не обязаны подписывать какие-либо документы в обязательном порядке о поступлении на военную службу, а также об изъятии или уничтожении старых документов, удостоверяющих личность перед получением паспорта России.

11 июля российский президент Владимир Путин своим указом распространил упрощённый порядок получения гражданства России на всех лиц, постоянно проживающих на Украине.

Впоследствии в Минреинтеграции Украины сообщили о разработке законопроекта о привлечении к уголовной ответственности за получение российского гражданства и призывы к совершению таких действий.

В ГД осудили соответствующий закон.