Пульмонолог Бережанский рассказал о работе над прибором для ранней диагностики астмы у детей

Финалист трека «Здравоохранение» четвёртого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской клинической больницы Москвы Павел Бережанский рассказал о создании прибора для ранней диагностики риска развития бронхиальной астмы у детей.

Об этом пишет «Взгляд».

«Наша задача заключается в том, чтобы как можно раньше выявить предрасположенность ребёнка к этому заболеванию. Если мы вовремя назначим терапию и доведём пациента до пубертатного периода, то он уйдёт в ремиссию и этот диагноз ему никогда не будет поставлен», — сказал специалист.

Созданием первого отечественного капилляроскопа для детей Бережанский занимается 12 лет.

Проект был резидентом фонда «Сколково», получил семь патентов на изобретения в области педиатрии, прошёл апробацию в Канаде и Ирландии.

Ранее ФАН сообщало, что гендиректор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о её работе.