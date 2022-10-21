Узнать больше

Пульмонолог Бережанский рассказал о работе над прибором для ранней диагностики астмы у детей

Короткая ссылка
Финалист трека «Здравоохранение» четвёртого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской клинической больницы Москвы Павел Бережанский рассказал о создании прибора для ранней диагностики риска развития бронхиальной астмы у детей.
Пульмонолог Бережанский рассказал о работе над прибором для ранней диагностики астмы у детей
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Взгляд».

«Наша задача заключается в том, чтобы как можно раньше выявить предрасположенность ребёнка к этому заболеванию. Если мы вовремя назначим терапию и доведём пациента до пубертатного периода, то он уйдёт в ремиссию и этот диагноз ему никогда не будет поставлен», — сказал специалист.

Созданием первого отечественного капилляроскопа для детей Бережанский занимается 12 лет.

Проект был резидентом фонда «Сколково», получил семь патентов на изобретения в области педиатрии, прошёл апробацию в Канаде и Ирландии.

Ранее ФАН сообщало, что гендиректор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о её работе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить