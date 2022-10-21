Пульмонолог Бережанский рассказал о работе над прибором для ранней диагностики астмы у детей
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Об этом пишет «Взгляд».
«Наша задача заключается в том, чтобы как можно раньше выявить предрасположенность ребёнка к этому заболеванию. Если мы вовремя назначим терапию и доведём пациента до пубертатного периода, то он уйдёт в ремиссию и этот диагноз ему никогда не будет поставлен», — сказал специалист.
Созданием первого отечественного капилляроскопа для детей Бережанский занимается 12 лет.
Проект был резидентом фонда «Сколково», получил семь патентов на изобретения в области педиатрии, прошёл апробацию в Канаде и Ирландии.
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