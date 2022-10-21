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Офтальмолог Куренков порекомендовал чаще проверять зрение людям в возрасте 40—50 лет

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Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков посоветовал людям в возрасте от 40 до 50 лет регулярно проверять зрение для диагностики заболеваний на ранних стадиях.
Офтальмолог Куренков порекомендовал чаще проверять зрение людям в возрасте 40—50 лет
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«Если пациенты регулярно обращаются к офтальмологу, то мы можем выявлять заболевание на ранних стадиях и сохранять высокое зрение на долгие годы», — сказал Куренков в разговоре с «Москвой 24».

Речь идёт о патологиях, возникающих в зрелом возрасте: глаукоме, катаракте, макулодистрофии (поражение сетчатки глаза и нарушение центрального зрения. — RT) и так далее.

Специалист также обратил внимание, что через проблемы со зрением могут проявляться такие заболевания, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь и другие.

Ранее геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в беседе с URA.RU рассказал о факторах, влияющих на скорость старения.

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