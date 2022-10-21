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Ортопед Иванов назвал позу на левом боку самой полезной для сна

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Врач травматолог-ортопед областной больницы города Химки Марк Иванов рассказал, в каком положении лучше всего спать.
Ортопед Иванов назвал позу на левом боку самой полезной для сна
  • Gettyimages.ru

Поза на левом боку считается в этом отношении наиболее подходящей. Есть данные, что во время сна в этой позе улучшается работа мозга, снижается риск развития таких патологий, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, различных неврологических заболеваний, отметил специалист в беседе с сайтом издания «Аргументы и Факты».

Если вы лежите в естественном положении — на спине, то поддерживается позвоночник, такая поза полезна при заболеваниях коленных суставов, бурситах, артритах и других.

Позу на животе Иванов назвал самой нежелательной. По его словам, она провоцирует развитие хронических болей в спине, а также возникновение застойных явлений во внутренних органах. 

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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