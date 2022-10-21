Врач Демьяновская назвала кожный зуд признаком аллергии на холод
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Аллергия на холод может быть вторичным заболеванием — симптомом гепатита, инфекционного мононуклеоза, цитомегаловирусной инфекции, болезней системы крови, аутоиммунных или онкологических заболеваний, заявила специалист в беседе с «Известиями».
«Тревожный сигнал — если назначенные врачом препараты, которые снимают зуд и высыпания, не помогают, и крапивница появляется вновь. В таком случае врач назначит дополнительную, расширенную диагностику, чтобы найти первопричину и начать лечение», — уточнила Демьяновская.
Ранее геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в беседе с URA.RU рассказал о факторах, влияющих на скорость старения.