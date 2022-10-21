Узнать больше

Врач Демьяновская назвала кожный зуд признаком аллергии на холод

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала, что зуд, волдыри и пятна на коже, появляющиеся при низких температурах, могут свидетельствовать о серьёзных заболеваниях.
Врач Демьяновская назвала кожный зуд признаком аллергии на холод
  • Gettyimages.ru

Аллергия на холод может быть вторичным заболеванием — симптомом гепатита, инфекционного мононуклеоза, цитомегаловирусной инфекции, болезней системы крови, аутоиммунных или онкологических заболеваний, заявила специалист в беседе с «Известиями».

«Тревожный сигнал — если назначенные врачом препараты, которые снимают зуд и высыпания, не помогают, и крапивница появляется вновь. В таком случае врач назначит дополнительную, расширенную диагностику, чтобы найти первопричину и начать лечение», — уточнила Демьяновская.

Ранее геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в беседе с URA.RU рассказал о факторах, влияющих на скорость старения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить