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Врач Жданова предупредила о риске инфекций из-за некачественного маникюра

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Врач общей практики Анастасия Жданова рассказала, чем могут грозить процедуры маникюра и педикюра, проведённые с нарушениями.
Врач Жданова предупредила о риске инфекций из-за некачественного маникюра
  • Gettyimages.ru

Услуги по маникюру и педикюру, связанные с повреждением целостности кожных покровов, представляют эпидемиологическую опасность, предупредила специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

«Есть риск заражения во время процедуры и после неё бактериальными, вирусными и грибковыми инфекциями, в том числе такими опасными, как гепатит В и С и даже ВИЧ», — отметила врач.

Так, в числе опасных для здоровья процедур Жданова назвала удаление кутикулы, покрытие гель-лаками из-за скопления в них патогенов, использование накладных ногтей, а также любых материалов для укрепления ногтевой пластины.

Ранее врач-офтальмолог доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с URA.RU заявила, что курение приводит к развитию катаракты в более раннем возрасте.

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