Диетолог Королёва рассказала о главных причинах ожирения

Врач персонализированной медицины, диетолог Маргарита Королёва рассказала о главных причинах ожирения.

«Каждый из нас предположен к умеренности в еде, но так много вокруг суперстимуляторов еды, мы покупаем, что будет вкусно, что нас порадует. Благодаря большому количеству рафинированных продуктов, с большим количеством сахара и жира с низкой себестоимостью мы набираем вес», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, при этом, как правило, не хватает времени на физическую нагрузку.

Как отметила Королёва, ожирение — серьёзная проблема человечества.

«Каждый четвёртый житель планеты сейчас имеет избыточную массу тела, более 50% из них имеют серьёзные степени ожирения», — добавила эксперт.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.