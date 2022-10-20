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Диетолог Королёва рассказала о главных причинах ожирения

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Врач персонализированной медицины, диетолог Маргарита Королёва рассказала о главных причинах ожирения.
Диетолог Королёва рассказала о главных причинах ожирения
  • Gettyimages.ru
  • © The Good Brigade

«Каждый из нас предположен к умеренности в еде, но так много вокруг суперстимуляторов еды, мы покупаем, что будет вкусно, что нас порадует. Благодаря большому количеству рафинированных продуктов, с большим количеством сахара и жира с низкой себестоимостью мы набираем вес», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, при этом, как правило, не хватает времени на физическую нагрузку.

Как отметила Королёва, ожирение — серьёзная проблема человечества.

«Каждый четвёртый житель планеты сейчас имеет избыточную массу тела, более 50% из них имеют серьёзные степени ожирения», — добавила эксперт.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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