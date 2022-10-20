Администрация: в Запорожской области не будут объявлять мобилизацию

В Запорожской области, где введено военное положение, не будут объявлять мобилизацию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию региона.

«Мобилизация объявлена не будет», — заявили в администрации.

Также местные власти заявили, что в Запорожской области «ситуация стабильная и спокойная».

«Никаких причин для эвакуации жителей нет», — добавили в администрации.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что речи о полной мобилизации в Запорожской области после введения военного положения не идёт.

С 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится военное положение. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.