Рогов: полная мобилизация в Запорожской области не планируется при военном положении
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Нет, о таком речь пока не идёт», — сказал он, отвечая на вопрос о мобилизации в регионе.
С 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится военное положение. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин высказался по поводу введения военного положения в ДНР.