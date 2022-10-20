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Рогов: полная мобилизация в Запорожской области не планируется при военном положении

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что речь о полной мобилизации в Запорожской области после введения военного положения не идёт.
Рогов: полная мобилизация в Запорожской области не планируется при военном положении
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, о таком речь пока не идёт», — сказал он, отвечая на вопрос о мобилизации в регионе.

С 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится военное положение. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. 

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин высказался по поводу введения военного положения в ДНР.

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