Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин высказался по поводу введения военного положения в ДНР.

«Во-первых, хочу сказать, что это закономерно и своевременно, потому что мы теперь субъекты Российской Федерации. Во-вторых, это особо и кардинально никак не отразится на ограничениях свобод наших граждан, потому что мы с вами живём в режиме военного положения уже на протяжении восьми с половиной лет», — заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram.

С 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится военное положение. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.