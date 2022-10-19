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Пушилин высказался по поводу введения военного положения в ДНР

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин высказался по поводу введения военного положения в ДНР.
Пушилин высказался по поводу введения военного положения в ДНР
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Во-первых, хочу сказать, что это закономерно и своевременно, потому что мы теперь субъекты Российской Федерации. Во-вторых, это особо и кардинально никак не отразится на ограничениях свобод наших граждан, потому что мы с вами живём в режиме военного положения уже на протяжении восьми с половиной лет», — заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram.

С 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится военное положение. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. 

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