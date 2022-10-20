Путин сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки на полигоне

Российский президент Владимир Путин сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки Драгунова (СВД) на полигоне в Рязанской области.

Об этом сообщил ТАСС.

По данным агентства, президент надел защитные очки и наушники и сделал несколько тестовых выстрелов из положения лёжа.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области.

Президенту показали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода, упражнение по борьбе с бронетехникой в ближнем бою.

Минобороны России заявило, что каждый мобилизованный за время подготовки израсходует не менее 600 патронов и пяти гранат.