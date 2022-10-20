Врач Дупляков рассказал о негативном воздействии длительного стресса на сосуды

Директор НИИ кардиологии СамГМУ доктор медицинских наук Дмитрий Дупляков рассказал о негативном воздействии длительного стресса на сосуды.

«Хроническая усталость, стресс и негативные эмоции отрицательно влияют на здоровье и в частности на работу сердца, поэтому так важно следить за своим эмоциональным состоянием, не допускать резких перепадов настроения и не проваливаться в негативные эмоции», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, стресс может спровоцировать спазмирование сосудов и повышение давления.

«Нужно стараться подбадривать себя, чтобы не провалиться в состояние упадка, которое может довести до депрессии», — отметил эксперт.

Как добавил Дупляков, нужно соблюдать режим сна и отдыха, регулярно заниматься физической активностью, поддерживать себя позитивными эмоциями от чтения книг и просмотра фильмов.

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