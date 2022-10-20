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Педиатр Тивиков рассказал об ошибках пытающихся сбить температуру у ребёнка родителей

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Врач-педиатр Роман Тивиков рассказал об ошибках родителей, которые попытаются сбить температуру у детей.
Педиатр Тивиков рассказал об ошибках пытающихся сбить температуру у ребёнка родителей
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«Повышение температуры на фоне вирусной или бактериальной инфекции означает, что организм «принял бой» и начал вырабатывать защитные вещества — интерфероны. Причём их активный выброс происходит при показателях температуры от 38 до 38,5 °С», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил эксперт, родителям нужно понимать, что жаропонижающие средства не действуют на вирусы и бактерии, а только снимают неприятные симптомы, вызванные повышенной температурой.

Ещё одной ошибкой врач считает то, что родители могут не выдерживать промежутки между приёмом жаропонижающего средства.

«Промежутки между приёмами жаропонижающего должны составлять минимум три часа, но лучше дольше», — уточнил Тивиков.

При этом он добавил, что не стоит надеяться только на лекарства — для борьбы с температурой нужно обильное питьё, холодные компрессы, проветривание помещения.

Ранее медицинский психолог Любовь Крушинских в беседе с «Известиями» предупредила, что сдерживание детьми эмоций может быть чревато аутоагрессией. Это, в свою очередь, может привести к проблемам со здоровьем.

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