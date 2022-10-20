В Ейске 20 октября пройдут первые похороны погибших при крушении самолёта Су-34

Представитель администрации Ейского района анонсировал проведение похорон семьи Ищенко, погибшей при крушении самолёта во дворе жилого дома в городе.

«Семью Ищенко похоронят в четверг на новом кладбище в Ейске», — сообщил он РИА Новости.

Расходы по организации похорон возьмут на себя городская и районная администрации.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Уточняется, что такие полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

В Ейском районе объявлен траур по погибшим.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 18 октября в эфире телеканала «Россия 24» сообщил о завершении поисково-спасательных работ на месте крушения самолёта в Ейске.