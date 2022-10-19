Голубев: в Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе не вводится запрет на передвижение как в самой области, так и за её пределы.

«В Ростовской области сохраняется контролируемая ситуация... Подчеркну, что для граждан особых изменений не предусмотрено. В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы», — написал он в Telegram.

Вместе с этим он добавил, что все службы и ведомства в Ростовской области уже приступили к исполнению указа президента России Владимира Путина о введении «среднего уровня реагирования».

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт также заявил, что на данный момент новых ограничений на территории региона не вводится.

19 октября президент России Владимир Путин поручил ввести «средний уровень реагирования» в ряде российских регионов.