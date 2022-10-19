Губернатор: на данный момент новых ограничений в Курской области не вводится

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что на данный момент новых ограничений на территории региона не вводится.

По его словам, первое заседание штаба по исполнению указа главы государства будет проведено 20 октября.

Старовойт уточнил, что на уровне штаба будут приниматься меры оперативного реагирования, связанные с безопасностью в регионе.

«На данный момент введение новых ограничений, в том числе на передвижение в целом по региону и за его пределы не вводится», — сказал губернатор.

Он добавил, что на приграничных территориях, как и прежде, действует пропускной режим.

19 октября президент России Владимир Путин поручил ввести «средний уровень реагирования» в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.

Кроме того, вводится военное положение с 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.