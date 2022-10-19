Узнать больше

Губернатор: на данный момент новых ограничений в Курской области не вводится

Короткая ссылка
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что на данный момент новых ограничений на территории региона не вводится.
Губернатор: на данный момент новых ограничений в Курской области не вводится
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

По его словам, первое заседание штаба по исполнению указа главы государства будет проведено 20 октября.

Старовойт уточнил, что на уровне штаба будут приниматься меры оперативного реагирования, связанные с безопасностью в регионе.

«На данный момент введение новых ограничений, в том числе на передвижение в целом по региону и за его пределы не вводится», — сказал губернатор.

Он добавил, что на приграничных территориях, как и прежде, действует пропускной режим.

19 октября президент России Владимир Путин поручил ввести «средний уровень реагирования» в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.

Кроме того, вводится военное положение с 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить