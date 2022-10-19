Губернатор: на данный момент новых ограничений в Курской области не вводится
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По его словам, первое заседание штаба по исполнению указа главы государства будет проведено 20 октября.
Старовойт уточнил, что на уровне штаба будут приниматься меры оперативного реагирования, связанные с безопасностью в регионе.
«На данный момент введение новых ограничений, в том числе на передвижение в целом по региону и за его пределы не вводится», — сказал губернатор.
Он добавил, что на приграничных территориях, как и прежде, действует пропускной режим.
19 октября президент России Владимир Путин поручил ввести «средний уровень реагирования» в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.
Кроме того, вводится военное положение с 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.