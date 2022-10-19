Косачёв: внесение изменений в законы России в связи с новыми указами президента не требуется
- РИА Новости
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По его словам, которые приводит ТАСС, в действующем законодательстве всё необходимое в таких случаях уже прописано.
Ранее Путин заявил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности.
19 октября президент России Владимир Путин поручил ввести «средний уровень реагирования» в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.
Кроме того, вводится военное положение с 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.