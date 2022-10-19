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Косачёв: внесение изменений в законы России в связи с новыми указами президента не требуется

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв сообщил, что внесение дополнительных изменений в действующее российское законодательство в связи с подписанными 19 октября указами президента России Владимира Путина не требуется.
Косачёв: внесение изменений в законы России в связи с новыми указами президента не требуется
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

По его словам, которые приводит ТАСС, в действующем законодательстве всё необходимое в таких случаях уже прописано.

Ранее Путин заявил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности.

19 октября президент России Владимир Путин поручил ввести «средний уровень реагирования» в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.

Кроме того, вводится военное положение с 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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