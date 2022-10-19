Травматолог Григорьев призвал соблюдать правила перевозки детей в автотранспорте

Главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев призвал соблюдать правила перевозки детей в автотранспорте.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Я и мои коллеги часто сталкиваемся с последствиями пренебрежения ПДД, и они бывают очень плачевными. Самые распространённые повреждения у детей, попавших в ДТП, — это черепно-мозговая травма, травмы позвоночника, грудной клетки и живота», — сказал Григорьев.

По его словам, характер травм зависит от того, был пристёгнут ребёнок в автомобиле в момент ДТП или нет.

«Автокресла имеют боковую защиту головы и шеи, которая смягчает силу удара, а в случае бокового столкновения может защитить от осколков. Важно, чтобы плечевые ремни были надежно зафиксированы на плечах и не касались шеи, это позволит предотвратить выскальзывание ребёнка, а также снизить нагрузку на голову, шею и грудь при ДТП», — отметил врач.

Тем временем в Калининградской области с начала 2022 года в ДТП с участием несовершеннолетних пострадали 84 ребёнка, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

«Детям необходимо напомнить значение цветов светофора, проинструктировать их о том, чтобы при переходе проезжей части они крепко держали за руку взрослых и всегда слушались их, а при самостоятельном пересечении дороги смотрели сначала налево, а затем направо. Особое внимание необходимо уделить соблюдению правил ПДД при управлении самокатом и велосипедом», — напомнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что количество аварий на дорогах Москвы снизилось на 6,5% за год.