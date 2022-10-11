Число аварий на дорогах Москвы снизилось на 6,5% за год

Количество аварий на дорогах Москвы снизилось на 6,5% за год.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

За январь — сентябрь 2022 года произошло 5783 ДТП, в которых погиб 221 человек и пострадали 6598. Показатели меньше показателей за аналогичный период 2021 года на 9,1% и на 6,1% соответственно.

Около 1,8 тыс. происшествий связано со сбитыми пешеходами. В них погибли 94 человека, пострадали 1797.

Ранее газета «Известия» сообщала, что согласно статистике компании «Росгосстрах», велосипедисты попадают в дорожно-транспортные происшествия гораздо чаще владельцев мопедов, скутеров и электросамокатов.