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Число аварий на дорогах Москвы снизилось на 6,5% за год

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Количество аварий на дорогах Москвы снизилось на 6,5% за год.
Число аварий на дорогах Москвы снизилось на 6,5% за год
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

За январь — сентябрь 2022 года произошло 5783 ДТП, в которых погиб 221 человек и пострадали 6598. Показатели меньше показателей за аналогичный период 2021 года на 9,1% и на 6,1% соответственно.

Около 1,8 тыс. происшествий связано со сбитыми пешеходами. В них погибли 94 человека, пострадали 1797.

Ранее газета «Известия» сообщала, что согласно статистике компании «Росгосстрах», велосипедисты попадают в дорожно-транспортные происшествия гораздо чаще владельцев мопедов, скутеров и электросамокатов.

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