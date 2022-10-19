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Депутат Водолацкий: военное положение в новых регионах вводится для безопасности граждан

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Полина Полетаева
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал решение президента России Владимира Путина ввести военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
Депутат Водолацкий: военное положение в новых регионах вводится для безопасности граждан
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Указ президента о введении военного положения на территории четырёх субъектов России даёт возможность не только главам субъектов, где вводится такой режим, но и силовым федеральным органам применять свои внутренние приказы для усиления составляющей на этой территории. Это позволит командировать туда специалистов, чтобы обезвреживать диверсионные группы, не допускать возможных провокаций и, что самое главное, обеспечить безопасность мирных жителей, живущих на этой территории», — объяснил Водолацкий.

По его словам, такой указ сегодня актуален.

«Потому что мы видим, что неонацисты и наёмники, которые сегодня зверствуют на окраинах данных территорий, не унимаются», — добавил он.

Ранее Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в четырёх новых регионах России.

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