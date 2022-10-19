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В Совфеде объяснили введение военного положения в новых регионах России

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Полина Полетаева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал решение президента Владимира Путина ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках.
В Совфеде объяснили введение военного положения в новых регионах России
  • РИА Новости

Сенатор отметил, что ситуация в данных регионах остаётся сложной.

«Мы знаем, что там много выявлений различных диверсионных групп, там очень много засланных военнослужащих ВСУ, там также присутствуют структуры СБУ и т.д. Ситуация напряжённая. Поэтому, для того чтобы облегчить наведение порядка в этих новых регионах России, президент подписал указ о введении в этих регионах военного положения», — заключил Цеков.

Ранее Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в четырёх новых регионах России.

Указ будет отправлен в Совет Федерации.

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