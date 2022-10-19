В Совфеде объяснили введение военного положения в новых регионах России
- РИА Новости
Сенатор отметил, что ситуация в данных регионах остаётся сложной.
«Мы знаем, что там много выявлений различных диверсионных групп, там очень много засланных военнослужащих ВСУ, там также присутствуют структуры СБУ и т.д. Ситуация напряжённая. Поэтому, для того чтобы облегчить наведение порядка в этих новых регионах России, президент подписал указ о введении в этих регионах военного положения», — заключил Цеков.
Ранее Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в четырёх новых регионах России.
Указ будет отправлен в Совет Федерации.