Эксперт Шаргородская предупредила о негативном влиянии жёсткой воды на организм

Директор по маркетингу компании BWT Анастасия Шаргородская рассказала, что использование в быту жёсткой воды вредит здоровью человека.

Жёсткой называется вода с содержанием растворённых солей щёлочноземельных металлов, особенно кальция и магния, объяснила специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Если употреблять или даже умываться жёсткой водой, последствия для организма могут оказаться негативными, предупредила Шаргородская.

Такая вода, по словам экспертов, плохо влияет на состояние кожи и здоровье зубов.

Ранее геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в беседе с URA.RU рассказал о факторах, влияющих на скорость старения.