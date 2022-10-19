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Эксперт Шаргородская предупредила о негативном влиянии жёсткой воды на организм

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Директор по маркетингу компании BWT Анастасия Шаргородская рассказала, что использование в быту жёсткой воды вредит здоровью человека.
Эксперт Шаргородская предупредила о негативном влиянии жёсткой воды на организм
  • Gettyimages.ru
  • © Andrei Spirache

Жёсткой называется вода с содержанием растворённых солей щёлочноземельных металлов, особенно кальция и магния, объяснила специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Если употреблять или даже умываться жёсткой водой, последствия для организма могут оказаться негативными, предупредила Шаргородская.

Такая вода, по словам экспертов, плохо влияет на состояние кожи и здоровье зубов.

Ранее геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в беседе с URA.RU рассказал о факторах, влияющих на скорость старения.

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