Эксперт Шаргородская предупредила о негативном влиянии жёсткой воды на организм
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Жёсткой называется вода с содержанием растворённых солей щёлочноземельных металлов, особенно кальция и магния, объяснила специалист в разговоре с «Газетой.Ru».
Если употреблять или даже умываться жёсткой водой, последствия для организма могут оказаться негативными, предупредила Шаргородская.
Такая вода, по словам экспертов, плохо влияет на состояние кожи и здоровье зубов.
Ранее геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в беседе с URA.RU рассказал о факторах, влияющих на скорость старения.