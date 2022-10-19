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Минсельхоз предложил квоту на экспорт зерна из России в размере 25 млн т в 2023 году

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Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил, что Минсельхоз предварительно планирует квоту на экспорт российского зерна в 2023 году в размере 25 млн т.
Минсельхоз предложил квоту на экспорт зерна из России в размере 25 млн т в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Edwin Remsberg

«Предварительно планируем, что её размер (квоты. — RT) составит 25 млн т без разбивки на отдельные культуры», — передаёт слова Патрушева РИА Новости.

Он добавил, что ещё 500 тыс. т будет выделено для экспорта из регионов Дальнего Востока.

Данные предложения уже направлены в Минэкономразвития, уточнил министр.

Ранее Патрушев заявил, что Минсельхоз планирует выделить дополнительную поддержку производителям зерна в 2023 году для компенсации части затрат на производство и реализацию.

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