Врач Абакумов назвал анемию и нехватку витаминов частыми причинами чувства холода

Врач доказательной медицины Олег Абакумов перечислил несколько причин, по которым человеку может казаться, что ему холодно.

Первая причина — анемия, которую вызывает дефицит железа или пониженный гемоглобин, сказал врач в разговоре с изданием «Вести Подмосковья».

Вторая — дефицит витаминов A и E, а также недостаток насыщенных жиров, отметил специалист. Эти компоненты нужны для нормальной работы печени, отвечающей за нагрев крови.

Также в числе причин замерзания Абакумов назвал проблемы в работе щитовидной железы, сахарный диабет, пониженное давление и проблемы с сосудами и капиллярами.

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