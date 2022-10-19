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Врач Абакумов назвал анемию и нехватку витаминов частыми причинами чувства холода

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Врач доказательной медицины Олег Абакумов перечислил несколько причин, по которым человеку может казаться, что ему холодно.
Врач Абакумов назвал анемию и нехватку витаминов частыми причинами чувства холода
  • Gettyimages.ru
  • © Galina Zhigalova / EyeEm

Первая причина — анемия, которую вызывает дефицит железа или пониженный гемоглобин, сказал врач в разговоре с изданием «Вести Подмосковья».

Вторая — дефицит витаминов A и E, а также недостаток насыщенных жиров, отметил специалист. Эти компоненты нужны для нормальной работы печени, отвечающей за нагрев крови.

Также в числе причин замерзания Абакумов назвал проблемы в работе щитовидной железы, сахарный диабет, пониженное давление и проблемы с сосудами и капиллярами.

Ранее геронтолог, гериатр доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в беседе с URA.RU рассказал, что правильный режим движения и питания позволяет снизить скорость старения организма.

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