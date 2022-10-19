Эпидемиолог Пшеничная назвала отличительные особенности гриппа А/Н3N2

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная рассказала об основных симптомах при «гонконгском» штамме вируса гриппа А/Н3N2.

Во многих случаях грипп А/Н3N2 сопровождается выраженной высокой температурой, лейкопенией (снижением уровня иммунных клеток лейкоцитов) и повышением С-реактивного белка в анализах крови, сказала Пшеничная.

При этом грипп А/Н3N2 не вызывает быстро развивающихся вирусных пневмоний, отметила специалист в беседе с kp.ru. Однако пациентам потребуется наблюдение и курс подходящих антибиотиков, заключила врач.

Ранее, по сообщениям ФАН, академик РАН, врач Геннадий Онищенко развеял мифы о вакцинации против гриппа.