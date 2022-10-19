Депутат Бессараб прокомментировала идею стимула для граждан в борьбе с телефонным спамом
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Инициатива предполагает отчисление половины штрафа, назначенного за телефонный спам, выявившим нарушение гражданам.
По мнению депутата, данная мера будет избыточной.
«Гражданским административным законодательством предусмотрена ответственность как нарушителя, так и государства, если гражданину нанесён какой-либо ущерб. В данном случае да, гражданин помог выявить (нарушение закона. — RT), но это наша гражданская обязанность — помогать такие ситуации разрешать в пользу общества», — объяснила Бессараб.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил отчислять половину штрафа, назначенного за телефонный спам, истцам — гражданам, выявившим нарушение.
В обращении парламентарий отметил, что суммы административных штрафов зачисляются в федеральный, региональный либо муниципальный бюджет.
Однако гражданин, выявивший нарушение закона о рекламе, подавший заявление в суд, потративший личное время, претендовать на сумму или часть суммы наложенного административного штрафа сегодня не может, отметил депутат.