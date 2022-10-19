Депутат Бессараб прокомментировала идею стимула для граждан в борьбе с телефонным спамом

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение создать стимул для граждан в борьбе с телефонным спамом.

Инициатива предполагает отчисление половины штрафа, назначенного за телефонный спам, выявившим нарушение гражданам.

По мнению депутата, данная мера будет избыточной.

«Гражданским административным законодательством предусмотрена ответственность как нарушителя, так и государства, если гражданину нанесён какой-либо ущерб. В данном случае да, гражданин помог выявить (нарушение закона. — RT), но это наша гражданская обязанность — помогать такие ситуации разрешать в пользу общества», — объяснила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил отчислять половину штрафа, назначенного за телефонный спам, истцам — гражданам, выявившим нарушение.

В обращении парламентарий отметил, что суммы административных штрафов зачисляются в федеральный, региональный либо муниципальный бюджет.

Однако гражданин, выявивший нарушение закона о рекламе, подавший заявление в суд, потративший личное время, претендовать на сумму или часть суммы наложенного административного штрафа сегодня не может, отметил депутат.