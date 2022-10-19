Узнать больше

Депутат Бессараб прокомментировала идею стимула для граждан в борьбе с телефонным спамом

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение создать стимул для граждан в борьбе с телефонным спамом.
Депутат Бессараб прокомментировала идею стимула для граждан в борьбе с телефонным спамом
  • Gettyimages.ru

Инициатива предполагает отчисление половины штрафа, назначенного за телефонный спам, выявившим нарушение гражданам.

По мнению депутата, данная мера будет избыточной.

«Гражданским административным законодательством предусмотрена ответственность как нарушителя, так и государства, если гражданину нанесён какой-либо ущерб. В данном случае да, гражданин помог выявить (нарушение закона. — RT), но это наша гражданская обязанность — помогать такие ситуации разрешать в пользу общества», — объяснила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил отчислять половину штрафа, назначенного за телефонный спам, истцам — гражданам, выявившим нарушение. 

В обращении парламентарий отметил, что суммы административных штрафов зачисляются в федеральный, региональный либо муниципальный бюджет.

Однако гражданин, выявивший нарушение закона о рекламе, подавший заявление в суд, потративший личное время, претендовать на сумму или часть суммы наложенного административного штрафа сегодня не может, отметил депутат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить