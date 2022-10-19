В Госдуме предложили создать стимул для граждан в борьбе с телефонным спамом

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил отчислять половину штрафа, назначенного за телефонный спам, истцам — гражданам, выявившим нарушение. Копия письма на имя главы ФАС России Максима Шаскольского есть в распоряжении RT.

В обращении парламентарий отметил, что в соответствии с законодательством в России запрещено распространять рекламу с использованием сетей электросвязи, в том числе посредством телефонной связи, без согласия абонента либо адресата на получение подобной информации.

За нарушение законодательства о рекламе, как он уточнил, предусмотрены штрафы, вплоть до 500 тыс. рублей в отношении юридических лиц. При этом суммы административных штрафов зачисляются в федеральный, региональный либо муниципальный бюджет.

Гражданин, выявивший нарушение закона о рекламе, подавший заявление в суд, потративший личное время, претендовать на сумму или часть суммы наложенного административного штрафа сегодня не может, отметил законодатель.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части создания финансового стимула для граждан, принимающих решение инициировать судебное разбирательство по факту нарушения законодательства о рекламе, а именно предусмотреть право истца на получение 50% от суммы административного штрафа, назначенного ответчику», — говорится в обращении.

Ранее в России рассказали о способах борьбы с телефонным спамом.