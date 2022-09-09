Аналитик Ульянов рассказал о способах борьбы с телефонным спамом

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал о способах борьбы с телефонным спамом.

«Можно разделять номера, то есть завести один номер телефона для действительно важных звонков и сообщений и другой — для регистрации в различных сервисах», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, как правило, когда человек приходит в какую-либо организацию, его просят заполнить анкету.

«Она потом поступает в какую-то базу, и возникает вопрос: как она будет защищаться, не попадёт ли информация к злоумышленникам, которые будут потом нам звонить и целенаправленно по имени и отчеству обращаться», — сказал Ульянов.

Он добавил, что проблема утечки данных актуальна как никогда, и это не какая-то локальная ситуация.

Ранее главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в разговоре с «Известиями» рассказал, что в последние месяцы наметилась новая тенденция телефонного мошенничества — месть не попавшимся на уловки гражданам.