Врач Соколова заявила, что пересадка волос не является способом лечения облысения

Врач-дерматовенеролог, косметолог Юлия Соколова обратила внимание на то, что пересадка волос не является методом решения проблемы их выпадения.

«Пересадка волос — это не метод решения проблемы, это способ доведения уже определённого результата консервативного лечения до «перфекта». В частности, этот способ применяется для коррекции андрогенетической алопеции», — сказала Соколова в беседе с РИАМО.

Она также уточнила, что количество волос у человека ограничено и технически возможно лишь их перераспределение.

Так, лучше всего делать операцию по пересадке методом FUE (трансфолликулярный, то есть безрубцовый метод), заключила специалист.

Ранее трансплантолог-трихолог, косметолог Татьяна Качанова в беседе с URA.RU рассказала, что в зимний период возрастает риск ломкости и выпадения волос.