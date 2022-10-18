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Врач Соколова заявила, что пересадка волос не является способом лечения облысения

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Врач-дерматовенеролог, косметолог Юлия Соколова обратила внимание на то, что пересадка волос не является методом решения проблемы их выпадения.
Врач Соколова заявила, что пересадка волос не является способом лечения облысения
  • Gettyimages.ru
  • © byakkaya

«Пересадка волос — это не метод решения проблемы, это способ доведения уже определённого результата консервативного лечения до «перфекта». В частности, этот способ применяется для коррекции андрогенетической алопеции», — сказала Соколова в беседе с РИАМО.

Она также уточнила, что количество волос у человека ограничено и технически возможно лишь их перераспределение.

Так, лучше всего делать операцию по пересадке методом FUE (трансфолликулярный, то есть безрубцовый метод), заключила специалист.

Ранее трансплантолог-трихолог, косметолог Татьяна Качанова в беседе с URA.RU рассказала, что в зимний период возрастает риск ломкости и выпадения волос.

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