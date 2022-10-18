Хуснуллин: повреждённые пролёты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря

Повреждённые в результате взрыва пролёты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«До конца декабря мы планируем демонтировать полностью два пролёта, которые были взорваны. Два пролета, которые повреждены, — их тоже демонтируем», — цитирует его РИА Новости.

Хуснуллин подчеркнул, что работы ведутся в круглосуточном режиме, несмотря на погодные условия.

Он рассказал, что грузовой транспорт до 40 т уже может проезжать по Крымскому мосту.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.