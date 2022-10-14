Узнать больше

Хуснуллин заявил, что основные работы по Крымскому мосту закончат до конца года

Короткая ссылка
Основные работы по восстановлению Крымского моста закончатся, предположительно, до конца года, заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
Хуснуллин заявил, что основные работы по Крымскому мосту закончат до конца года
  • AFP
  • © Stringer

«Уже первые опоры нового моста изготовлены на заводах и уже едут на Крымский мост. Мы считаем, что до конца года основные работы по Крымскому мосту закончат», — цитирует его ТАСС.

Хуснуллин отметил, что на данном этапе в работах по восстановлению объекта задействованы 250 человек и 20 единиц техники. В ближайшие недели число людей будет увеличено до 500 человек.

Он также сообщил, что движение грузовиков по Крымскому мосту планируют открыть 15 октября.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить