Хуснуллин заявил, что основные работы по Крымскому мосту закончат до конца года

Основные работы по восстановлению Крымского моста закончатся, предположительно, до конца года, заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Уже первые опоры нового моста изготовлены на заводах и уже едут на Крымский мост. Мы считаем, что до конца года основные работы по Крымскому мосту закончат», — цитирует его ТАСС.

Хуснуллин отметил, что на данном этапе в работах по восстановлению объекта задействованы 250 человек и 20 единиц техники. В ближайшие недели число людей будет увеличено до 500 человек.

Он также сообщил, что движение грузовиков по Крымскому мосту планируют открыть 15 октября.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.