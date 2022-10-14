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Хуснуллин заявил, что движение грузовиков по Крымскому мосту планируют открыть 15 октября

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Движение грузового транспорта по Крымскому мосту планируется запустить к вечеру субботы, 15 октября. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Хуснуллин заявил, что движение грузовиков по Крымскому мосту планируют открыть 15 октября
  • AFP
  • © STRINGER

«Завтра к вечеру мы ожидаем усиления существующих опор, и мы, скорее всего, уже начнём пропускать грузовики», — приводит РИА Новости его слова.

Хуснуллин добавил, что на данный момент по Крымскому мосту проезжают до 90 машин в час.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.

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