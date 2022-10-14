Хуснуллин заявил, что движение грузовиков по Крымскому мосту планируют открыть 15 октября
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«Завтра к вечеру мы ожидаем усиления существующих опор, и мы, скорее всего, уже начнём пропускать грузовики», — приводит РИА Новости его слова.
Хуснуллин добавил, что на данный момент по Крымскому мосту проезжают до 90 машин в час.
8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.
Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.