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Врач Ескова предупредила об опасности народных средств для «чистки» сосудов

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Терапевт Ирина Ескова рассказала, что чистить кровеносные сосуды с помощью таблеток, капельниц или народных методов может быть опасно для здоровья.
Врач Ескова предупредила об опасности народных средств для «чистки» сосудов
  • Gettyimages.ru
  • © Zero Creatives

В беседе с «Москвой 24» она объяснила, что забивающие артерии холестериновые бляшки слишком плотные и жёсткие по структуре, их невозможно растворить, не повредив при этом стенку самого сосуда.

Медицине известны лишь хирургические методы решения этой проблемы, напомнила Ескова.

Однако сосудам можно помочь, поддерживая здоровый образ жизни, отметила она. Отказаться от курения, исключить из рациона жирную, жареную еду, фастфуд, ограничить употребление легкоусвояемых углеводов. Для профилактики важно следить за своим артериальным давлением, резюмировала врач.

Ранее врач-офтальмолог доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с URA.RU заявила, что курение приводит к развитию катаракты в более раннем возрасте.

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