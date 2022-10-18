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Следователи изъяли бортовые самописцы с места крушения Су-34 в Ейске

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Следователи изъяли бортовые самописцы с места крушения военного самолёта Су-34 в жилом квартале в Ейске в Краснодарском крае.
Следователи изъяли бортовые самописцы с места крушения Су-34 в Ейске
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Об этом говорится в сообщении Следственного комитета в Telegram-канале.

«С места крушения самолёта уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы», — заявили в СК.

Отмечается, что следователи изъяли образцы топлива на аэродроме вылета и необходимую документацию.

Также сотрудники СК допрашивают лётчиков, управлявших самолётом, и персонал аэродрома.

По данным ведомства, следствие в качестве основной версии падения самолёта Су-34 в Ейске рассматривает техническую неисправность воздушного судна.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

По последним данным, число погибших в результате ЧП в Ейске составляет 13, ещё 19 человек пострадали.

ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.

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