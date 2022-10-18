СК: техническая неисправность считается основной версией крушения самолёта в Ейске
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.
«В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна», — говорится в сообщении.
17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.
По последним данным, число погибших в результате ЧП в Ейске составляет 13, ещё 19 человек пострадали.