СК: техническая неисправность считается основной версией крушения самолёта в Ейске

Следствие в качестве основной версии падения самолёта Су-34 в Ейске рассматривает техническую неисправность воздушного судна.

Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

«В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна», — говорится в сообщении.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

По последним данным, число погибших в результате ЧП в Ейске составляет 13, ещё 19 человек пострадали.