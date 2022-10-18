СК: дело о ЧП в Ейске возбуждено по статье о нарушении правил полётов или подготовки к ним

Следственный комитет России сообщил, что уголовное дело о падении самолёта Су-34 в жилом квартале в Ейске возбуждено по статье о нарушении правил полётов или подготовки к ним.

В сообщении говорится, что Главное военное следственное управление СК России расследует дело, возбуждённое по ст. 351 УК России (нарушение правил полётов или подготовки к ним).

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

По последним данным, число погибших в результате ЧП составляет 13.

ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.