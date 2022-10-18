Власти Кубани рассказали о состоянии перевезённых в Краснодар из Ейска пострадавших

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова сообщила, что три человека, перевезённых из Ейска в Краснодар после ЧП, находятся в тяжёлом состоянии, ещё один — в крайне тяжёлом.

«51-летний пациент с ожогами 80% тела находится в крайне тяжёлом состоянии. У него переломы конечностей и отравление угарным газом», — написала она в Telegram.

Ещё трое пострадавших — 17-летний подросток, 73-летняя женщина и пятилетняя девочка — находятся в стабильно тяжёлом состоянии на ИВЛ.

Минькова уточнила, что пациенты находятся в реанимации.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

По последним данным, число погибших в результате ЧП в Ейске составляет 13, ещё 19 человек пострадали.