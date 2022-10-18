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Мурашко: в результате ЧП в Ейске погибли три человека

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В результате ЧП в Ейске Краснодарского края погибли три человека, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Трое погибших: двое погибших на месте и одна пациентка скончалась при поступлении в медицинскую организацию», — цитирует ТАСС Мурашко.

По его словам, одиннадцать пострадавших госпитализированы, из них двое беременных.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

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