Мурашко: в результате ЧП в Ейске погибли три человека

В результате ЧП в Ейске Краснодарского края погибли три человека, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Трое погибших: двое погибших на месте и одна пациентка скончалась при поступлении в медицинскую организацию», — цитирует ТАСС Мурашко.

По его словам, одиннадцать пострадавших госпитализированы, из них двое беременных.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.