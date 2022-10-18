Глава МЧС: взрыва после падения Су-34 в Ейске не было

Взрыва после падения самолёта Су-34 в жилом массиве Ейска не было, заявил глава МЧС России Александр Куренков.

По его словам, при падении самолёт ударился о дом и разрушился, в результате чего произошёл разлив горючего.

«Как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекление», — цитирует ТАСС Куренкова.

Он отметил, что пожар произошёл в результате разлива горючего.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.