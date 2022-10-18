Глава МЧС: взрыва после падения Су-34 в Ейске не было
По его словам, при падении самолёт ударился о дом и разрушился, в результате чего произошёл разлив горючего.
«Как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекление», — цитирует ТАСС Куренкова.
Он отметил, что пожар произошёл в результате разлива горючего.
17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.