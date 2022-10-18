Узнать больше

Спецборт МЧС России вылетел в Краснодарский край

Короткая ссылка
Самолёт Ил-76 МЧС России отправился из Москвы в Краснодарский край для перевозки пострадавших, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Спецборт МЧС России вылетел из Москвы в Краснодарский край», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что самолёт оборудован специальными медицинскими модулями для перевозки пострадавших.

Также на борту находятся медицинские специалисты.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить