Спецборт МЧС России вылетел в Краснодарский край
«Спецборт МЧС России вылетел из Москвы в Краснодарский край», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что самолёт оборудован специальными медицинскими модулями для перевозки пострадавших.
Также на борту находятся медицинские специалисты.
17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.