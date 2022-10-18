Пожар в жилом доме в Ейске полностью ликвидирован

Пожар в многоквартирном жилом доме в Ейске полностью ликвидирован, сообщает министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

«Пожар в ейской многоэтажке полностью потушили», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что 250 человек эвакуировано, они расселены в шести гостиницах и пансионатах.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.