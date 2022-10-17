В МЧС заявили, что шесть человек не выходят на связь после пожара в доме в Ейске
- РИА Новости
«По предварительной информации... шесть человек не выходят на связь», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что после крушения военного самолёта Су-34 во дворе жилого дома в Ейске восемь человек находятся в тяжёлом состоянии.
17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.
Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.