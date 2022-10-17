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Замгубернатора: восемь человек находятся в тяжёлом состоянии после ЧП в Ейске

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После крушения военного самолёта Су-34 во дворе жилого дома в Ейске восемь человек находятся в тяжёлом состоянии, заявила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.
Замгубернатора: восемь человек находятся в тяжёлом состоянии после ЧП в Ейске
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

«На этот момент по пострадавшим: 10 человек, из них трое детей. Тяжёлые — семь взрослых и один ребёнок. Они отравились продуктами горения», — уточнила Минькова.

Ранее в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Отмечается, что на месте ЧП во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что 17 квартир, по предварительным данным, пострадало в результате падения самолёта Су-34 в Ейске.

Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.

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