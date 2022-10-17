Замгубернатора: восемь человек находятся в тяжёлом состоянии после ЧП в Ейске
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«На этот момент по пострадавшим: 10 человек, из них трое детей. Тяжёлые — семь взрослых и один ребёнок. Они отравились продуктами горения», — уточнила Минькова.
Ранее в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Отмечается, что на месте ЧП во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта.
Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что 17 квартир, по предварительным данным, пострадало в результате падения самолёта Су-34 в Ейске.
Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.