Губернатор Краснодарского края заявил о введении режима ЧС на месте падения Су-34 в Ейске

На месте падения самолёта Су-34 в Ейске ввели режим ЧС. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«На месте падения самолёта в Ейске ввели режим ЧС», — написал он в Telegram.

Ранее в МЧС сообщили, что шесть человек не выходят на связь после пожара в многоквартирном доме в Ейске.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, четыре человека погибли и 25 пострадали при крушении самолёта Су-34 в жилом квартале в Ейске.