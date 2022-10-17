Губернатор Краснодарского края заявил о введении режима ЧС на месте падения Су-34 в Ейске
«На месте падения самолёта в Ейске ввели режим ЧС», — написал он в Telegram.
Ранее в МЧС сообщили, что шесть человек не выходят на связь после пожара в многоквартирном доме в Ейске.
17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, четыре человека погибли и 25 пострадали при крушении самолёта Су-34 в жилом квартале в Ейске.