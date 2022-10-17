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Губернатор Краснодарского края заявил о введении режима ЧС на месте падения Су-34 в Ейске

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На месте падения самолёта Су-34 в Ейске ввели режим ЧС. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«На месте падения самолёта в Ейске ввели режим ЧС», — написал он в Telegram.

Ранее в МЧС сообщили, что шесть человек не выходят на связь после пожара в многоквартирном доме в Ейске.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, четыре человека погибли и 25 пострадали при крушении самолёта Су-34 в жилом квартале в Ейске.

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