Оперштаб: четыре человека погибли и 25 пострадали при крушении самолёта в Ейске

Созданный в Краснодарском крае оперативный штаб сообщил, что четыре человека погибли и 25 пострадали при крушении самолёта Су-34 в жилом квартале в Ейске.

«По данным на 21:15, число погибших увеличилось до четырёх. Пострадавших — 25», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что после крушения военного самолёта Су-34 во дворе жилого дома в Ейске восемь человек находятся в тяжёлом состоянии.

Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.