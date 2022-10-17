Число пострадавших после крушения Су-34 в Ейске достигло 21
- РИА Новости
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«По данным на настоящее время, в результате ЧС пострадал 21 человек», — приводит ТАСС заявление.
Ранее сообщалось о 19 пострадавших.
17 октября в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.
Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.