Число пострадавших после крушения Су-34 в Ейске достигло 21

Число пострадавших после крушения Су-34 возле жилого дома в Ейске Краснодарского края увеличилось до 21. Об этом сообщили в МЧС России.

«По данным на настоящее время, в результате ЧС пострадал 21 человек», — приводит ТАСС заявление.

Ранее сообщалось о 19 пострадавших.

17 октября в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.