Узнать больше

Число пострадавших после крушения Су-34 в Ейске достигло 21

Короткая ссылка
Число пострадавших после крушения Су-34 возле жилого дома в Ейске Краснодарского края увеличилось до 21. Об этом сообщили в МЧС России.
Число пострадавших после крушения Су-34 в Ейске достигло 21
  • РИА Новости
  • © Феликс Папикян

«По данным на настоящее время, в результате ЧС пострадал 21 человек», — приводит ТАСС заявление.

Ранее сообщалось о 19 пострадавших.

17 октября в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить