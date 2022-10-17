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Число пострадавших при падении Су-34 возле жилого дома в Ейске возросло до 19

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Число пострадавших в результате падения самолёта Су-34 возле жилого дома в Ейске Краснодарского края возросло до 19.
Число пострадавших при падении Су-34 возле жилого дома в Ейске возросло до 19
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на краевой оперштаб.

Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Также сообщается, что в числе пострадавших трое детей. Их состояние оценивается как лёгкой степени тяжести.

Ранее сообщалось о двух погибших и 15 пострадавших в результате ЧП.

17 октября в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.

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