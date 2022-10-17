Суд отправил на 8 лет в колонию участвовавшего в ограблении вдовы Градского

Наро-Фоминский суд Подмосковья приговорил к 8 годам и 2 месяцам колонии гражданина Таджикистана по делу об ограблении вдовы певца Александра Градского.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

«Суд приговорил Умеджона Жабборова к 8 годам и 2 месяцам колонии общего режима за совершение разбоя организованной группой с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере (пункты «а», «б» части 4 статьи 162 УК России)», — сказала собеседница.

Ранее сообщалось, что Жабборов признал вину в содеянном в полном объёме.

Как рассказывал RT источник в правоохранительных органах, подозреваемый ранее был осуждён на год за дачу взятки полицейскому.

16 января стало известно, что в Подмосковье ограбили вдову Градского. Сумма ущерба составила порядка 100 млн рублей.